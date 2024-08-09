Филипп Ефимов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ефим Кондратов
Мать: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Филиппов
Мать ребёнка: Марья Александрова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: Марья Александрова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Марья Александрова
Смерть
Неизвестно