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Филипп Ефимов

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ефим Кондратов

Мать: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Филиппов

Мать ребёнка: Марья Александрова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: Марья Александрова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Марья Александрова

Смерть
Неизвестно

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