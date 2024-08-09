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Яков Филиппов

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Филипп Ефимов

Мать: Марья Александрова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульяна Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Бракосочетание
1835

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисья Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ефрем Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Овчинников Николай Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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