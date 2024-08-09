Яков Филиппов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Филипп Ефимов
Мать: Марья Александрова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ульяна Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
1835
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисья Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ефрем Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Овчинников Николай Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно