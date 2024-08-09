Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1835
Муж: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ульяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанида Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ефрем Яковлев
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Овчинников Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Смерть
Неизвестно