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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
1835

Муж: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанида Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ефрем Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Овчинников Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Смерть
Неизвестно

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