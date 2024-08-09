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Овчинников Николай Яковлев

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Яков Филиппов

Мать: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Овчинников Николай

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
1877

Сын: Овчинников Лука Николаев

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Фролова (Овчинникова) Анна

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Овчинникова) Пелагия Николаева

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Смирнова (Овчинников) Евдокия Николаева

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Баранова (Овчинникова) Надежда

Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина

Смерть
Неизвестно

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