Овчинников Николай Яковлев
Место рожденияТавруево
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Яков Филиппов
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Овчинников Николай
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Фролова (Овчинникова) Анна
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Овчинникова) Пелагия Николаева
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Смирнова (Овчинников) Евдокия Николаева
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Баранова (Овчинникова) Надежда
Мать ребёнка: (Беклемишева) Анастасия Косьмина
Смерть
Неизвестно