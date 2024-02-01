Фролова (Овчинникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1884
Отец: Овчинников Николай
Мать: Овчинникова ?
Рождение ребёнка
09.01.1905
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Тавруево
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жукова Пелагея
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Фролов Василий
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Тавруево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Иван
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Алексей
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий
Смерть
Неизвестно