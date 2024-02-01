Фролова (Овчинникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Овчинникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1884

Отец: Овчинников Николай

Мать: Овчинникова ?

Рождение ребёнка
09.01.1905

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Тавруево
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жукова Пелагея

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Фролов Василий

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Тавруево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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