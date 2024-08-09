Марья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Ефимов
Смерть
Неизвестно