Марья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Ефимов

Смерть
Неизвестно

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