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Ефим Кондратов

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Место рождения

Тавруево

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кондратий Мартемьянов

Мать: Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Евстафий Ефимов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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