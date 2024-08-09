Ефим Кондратов
Место рожденияТавруево
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кондратий Мартемьянов
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Филипп Ефимов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Евстафий Ефимов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Смерть
Неизвестно