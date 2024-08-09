Авдотья Григорьева
Место рожденияСпирова
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Кондратов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Кондратов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Кондратов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Евстафий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Кондратов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Кондратов
Смерть
Неизвестно