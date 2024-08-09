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Авдотья Григорьева

Место рождения

Спирова

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Кондратов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Кондратов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кондратов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Евстафий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кондратов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Кондратов

Смерть
Неизвестно

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