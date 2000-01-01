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Васнецов Федор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Васнецов Гаврил Гаврилович

Мать: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Васнецов Флегонт Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Васнецов Илья Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Васнецов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Васнецов Николай Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Селезнево 1870, с. Паздеры 1871-1902
Смерть
1901
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