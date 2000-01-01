Васнецов Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Васнецов Флегонт Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Васнецов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Васнецов Николай Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Анисимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Селезнево 1870, с. Паздеры 1871-1902
Смерть
1901