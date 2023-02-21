Васнецова (Изергина) Александра Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Васнецов Флегонт Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Васнецов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Васнецов Николай Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно