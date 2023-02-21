Васнецова (Изергина) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Изергина) Александра Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Васнецов Флегонт Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Васнецов Илья Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Васнецов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Васнецов Николай Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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