Васнецов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Васнецов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Васнецова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Васнецов Валериан Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Васнецов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Людмила Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Паздеры 1902