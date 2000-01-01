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Васнецов Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Васнецов Федор Гаврилович

Мать: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Васнецов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Васнецов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Васнецов Валериан Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Васнецов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Людмила Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Паздеры 1902
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