Васнецова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Васнецов Валериан Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Васнецов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Федорович
Работа или профессия
Неизвестно