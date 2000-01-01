Васнецов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Васнецов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Паздеры с 1900
Смерть
1901