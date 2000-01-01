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Васнецов Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Васнецов Федор Гаврилович

Мать: Васнецова Александра Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Васнецова Инна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Паздеры с 1900
Смерть
1901
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