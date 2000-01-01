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Васнецов Гаврил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Васнецов Гаврил Емельянович

Мать: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Васнецов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Васнецов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ардашева Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Россихина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ардашева Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Совьинское 1855, в 1860 - за штат, потерял зрение
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