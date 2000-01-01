Васнецов Гаврил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Васнецов Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ардашева Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Россихина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ардашева Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Совьинское 1855, в 1860 - за штат, потерял зрение