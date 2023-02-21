Васнецов Гаврил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Гаврил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Васнецов Емельян Козмин

Мать: Васнецова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Васнецов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Васнецов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Васнецов Яким Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Васнецов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Васнецов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Васнецов Гаврил Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырнева Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Кстинино 1781-1786, с. Подчуршинское
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