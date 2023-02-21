Васнецов Гаврил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Васнецов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Васнецов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Васнецов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Васнецов Гаврил Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырнева Васса Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Илларионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Кстинино 1781-1786, с. Подчуршинское