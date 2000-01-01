Васнецов Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Василий Гаврилович

Васнецов Василий Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Васнецов Гаврил Емельянович

Мать: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Васнецов Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
служитель семинарии, позже крестьянин
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close