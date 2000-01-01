Васнецов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Васнецов Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
служитель семинарии, позже крестьянин