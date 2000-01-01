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Васнецов Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Васнецов Гаврил Емельянович

Мать: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Васнецов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Головина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Васнецов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Бурмакино 1808-1823
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