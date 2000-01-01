Васнецов Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Головина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Васнецов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Васнецова Ксения Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Бурмакино 1808-1823