Васнецов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Васнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Васнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Бурмакино, с. Холуно-Ильинское 1845
Смерть
1866