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Васнецов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Васнецов Василий Гаврилович

Мать: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Васнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Васнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Бурмакино, с. Холуно-Ильинское 1845
Смерть
1866
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