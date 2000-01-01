Васнецова Александра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Васнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно