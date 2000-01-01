Васнецова Александра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Александра Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Васнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Васнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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