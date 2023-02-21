Васнецова Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Ксения Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Васнецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Головина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Васнецов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Васнецов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1849
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