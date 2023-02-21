Васнецова Ксения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Головина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Васнецов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Васнецов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Васнецов Василий Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1849