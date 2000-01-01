Васнецов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Селивановская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Васнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Васнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Васнецов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок сл. Кукарка 1875