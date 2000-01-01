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Васнецов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Васнецов Василий Гаврилович

Мать: Васнецова Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Селивановская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Васнецов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Васнецова Анисья Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок сл. Кукарка 1875
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