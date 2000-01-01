Васнецова Анисья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Селивановская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Васнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Васнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Васнецов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно