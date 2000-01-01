Васнецова Анисья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Анисья Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Селивановская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Васнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Васнецов Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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