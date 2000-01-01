Васнецов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Аджим 1866
Смерть
1876