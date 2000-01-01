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Васнецов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Васнецов Николай Васильевич

Мать: Васнецова Анисья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Васнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Аджим 1866
Смерть
1876
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