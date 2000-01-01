Васнецов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Васнецов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Васнецов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Васнецов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Васнецов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Аджим 1892-1915