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Васнецов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Васнецов Иван Николаевич

Мать: Васнецова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Васнецов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Васнецов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Васнецов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Васнецов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Фелицата Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Аджим 1892-1915
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