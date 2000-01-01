Васнецова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно