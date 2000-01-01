Васнецова Фелицата Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Васнецов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Васнецов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Васнецов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Васнецов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно