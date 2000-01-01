Васнецова Фелицата Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Фелицата Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Васнецов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Васнецов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Васнецов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Васнецов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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