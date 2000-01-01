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Васнецов Яким Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Васнецов Гаврил Емельянович

Мать: Васнецова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Михеева Анна Якимовна

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Васнецов Иван Якимович

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Васнецов Гавриил Якимович

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Моломина Прасковья Якимовна

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Вылигжанина Мария Якимовна

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Васнецов Михаил Якимович

Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Бурмакино 1826-1830
Смерть
1839
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