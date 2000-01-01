Васнецов Яким Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Михеева Анна Якимовна
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Васнецов Гавриил Якимович
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Моломина Прасковья Якимовна
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Вылигжанина Мария Якимовна
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Васнецова Васса Климентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Бурмакино 1826-1830
Смерть
1839