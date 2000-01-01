Васнецов Михаил Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Васнецов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Якимова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Васнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Сельвинская Аполлинария Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Атарское 1856-1866
Смерть
1869