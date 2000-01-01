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Васнецов Михаил Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Васнецов Яким Гаврилович

Мать: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Васнецов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Якимова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Васнецов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Сельвинская Аполлинария Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Атарское 1856-1866
Смерть
1869
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