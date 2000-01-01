Васнецов Гавриил Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Васнецов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Сын: Васнецов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Сын: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Ложкина Феоктиста Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Сын: Васнецов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Сын: Васнецов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Сын: Васнецов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Лариса Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Ираида Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна
Дочь: Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна