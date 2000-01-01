Васнецов Гавриил Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Гавриил Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Васнецов Яким Гаврилович

Мать: Васнецова Васса Климентьевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Васнецов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Васнецов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Васнецов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ложкина Феоктиста Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Васнецов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Лариса Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Ираида Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Васнецова Любовь Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Бурмакино, с. Талоключинское с 1862
Смерть
1866
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