Васнецова (Емельянова) Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Емельянова) Любовь Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Васнецов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Васнецов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Васнецов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ложкина Феоктиста Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Васнецов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Лариса Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Ираида Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1863
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