Васнецова (Емельянова) Любовь Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Васнецов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Сын: Васнецов Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Сын: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Ложкина Феоктиста Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Сын: Васнецов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Сын: Васнецов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Сын: Васнецов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Лариса Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Ираида Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гавриил Якимович