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Васнецов Андрей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Васнецов Гавриил Якимович

Мать: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Ст. Бурец 1869-1878
Смерть
1877
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