Васнецов Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Ст. Бурец 1869-1878
Смерть
1877