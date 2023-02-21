Васнецова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877