Васнецова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877