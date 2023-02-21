Васнецов Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Серафима Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Аполлинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Серафима Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877