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Васнецов Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Васнецов Гавриил Якимович

Мать: Васнецова Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Аполлинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Серафима Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877
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