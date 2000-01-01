(Васнецова) Серафима Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Васнецов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Аполлинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно