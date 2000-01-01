(Васнецова) Серафима Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васнецова) Серафима Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Аполлинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Васнецов Дмитрий Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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