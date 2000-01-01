Васнецова Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Васнецов Гаврил Емельянович

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Васнецов Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Васнецов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Васнецов Максим Емельянович

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин

Работа или профессия
Неизвестно
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