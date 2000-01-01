Васнецова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Васнецов Гаврил Емельянович
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Васнецов Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Васнецов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Васнецов Максим Емельянович
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Васнецов Емельян Козмин
Работа или профессия
Неизвестно