Васнецов Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Петр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Васнецов Емельян Козмин

Мать: Васнецова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Васнецов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино 1805
Смерть
1808
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