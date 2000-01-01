Васнецов Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Васнецов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Родионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино 1805
Смерть
1808