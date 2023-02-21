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Васнецов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Васнецов Петр Емельянович

Мать: Васнецова Федосья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Соболевская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Безсонова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кстинино 1818-1860
Смерть
1861
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