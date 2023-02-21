Васнецов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Соболевская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Безсонова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кстинино 1818-1860
Смерть
1861