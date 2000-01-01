Васнецова Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Прасковья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Васнецов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Соболевская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Безсонова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1870
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