Васнецова Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Васнецов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Соболевская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Безсонова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васнецов Алексей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1870