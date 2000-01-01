Васнецов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Васнецов Арсений Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Васнецов Константин Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Васнецов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модестова Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино, Холуно-Полом 1866-1870, вд. с. Турек 1885
Смерть
1871