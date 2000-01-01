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Васнецов Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Васнецов Алексей Петрович

Мать: Васнецова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Арсений Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Константин Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Васнецов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модестова Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кстинино, Холуно-Полом 1866-1870, вд. с. Турек 1885
Смерть
1871
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