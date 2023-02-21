Васнецов Арсений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Шубина Ираида Арсеньевна
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Петропавловское Сарап. у. 1863-1902
Смерть
1908