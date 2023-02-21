Васнецов Арсений Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Арсений Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Васнецов Федор Алексеевич

Мать: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Шубина Ираида Арсеньевна

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Васнецова Агриппина Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Петропавловское Сарап. у. 1863-1902
Смерть
1908
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