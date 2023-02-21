Васнецова (Свечникова) Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Свечникова) Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Шубина Ираида Арсеньевна

Отец ребёнка: Васнецов Арсений Федорович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Васнецов Арсений Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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