Васнецова (Свечникова) Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Шубина Ираида Арсеньевна
Отец ребёнка: Васнецов Арсений Федорович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Васнецов Арсений Федорович
Работа или профессия
Неизвестно