Васнецова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Арсений Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Константин Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Васнецов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модестова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1895
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