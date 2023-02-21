Васнецова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Васнецов Арсений Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Васнецов Константин Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Васнецов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модестова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Васнецов Федор Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1895