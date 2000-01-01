Васнецова Федосья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Васнецов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Васнецов Петр Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Васнецов Петр Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно