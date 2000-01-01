Васнецова Федосья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Федосья Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Васнецов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Васнецов Петр Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Васнецов Петр Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
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