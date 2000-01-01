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Васнецов Иван Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Васнецов Гаврил Гаврилович

Мать: Васнецова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Васнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Васнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Васнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Павел Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Красное Вят. у. 1850, с. Тарасово 1866
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