Васнецов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Васнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: Васнецова Прасковья Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Красное Вят. у. 1850, с. Тарасово 1866