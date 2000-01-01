Васнецова (Калашникова) Прасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Васнецов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно