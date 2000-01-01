Васнецова (Калашникова) Прасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Калашникова) Прасковья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Васнецов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Васнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Васнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Васнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Павел Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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