Васнецова (Кострова) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Васнецов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ардашева Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Россихина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ардашева Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно