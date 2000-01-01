Васнецова (Кострова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Кострова) Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Васнецов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Васнецов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ардашева Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Россихина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ардашева Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Васнецов Гаврил Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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