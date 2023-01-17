Третьяков Меркурий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Третьяков Иван Иванович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Третьяков Калина Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1773 ст.
Сын: Третьяков Егор Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.
Сын: Третьяков Иван Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1777 ст.
Сын: Третьяков Максим Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Третьяков Федот Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Третьяков Аверкий Меркурьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1803