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Третьяков Меркурий Иванович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Третьяков Иван Иванович

Мать: Третьякова Марфа Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Третьяков Калина Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1773 ст.

Сын: Третьяков Егор Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1775 ст.

Сын: Третьяков Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1777 ст.

Сын: Третьяков Максим Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Третьяков Федот Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Третьяков Аверкий Меркурьевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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