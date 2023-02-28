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Третьяков Максим Меркурьевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.08.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.08.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение
13.08.1777 ст.

Отец: Третьяков Меркурий Иванович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Жена: Третьякова Елена Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Третьяков Савва Максимович

Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Третьяков Николай Максимович

Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Третьяков Порфирий Максимович

Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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