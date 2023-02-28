Третьяков Максим Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.08.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение
13.08.1777 ст.
Отец: Третьяков Меркурий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Третьяков Савва Максимович
Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Третьяков Николай Максимович
Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Третьяков Порфирий Максимович
Мать ребёнка: Третьякова Елена Кирилловна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно