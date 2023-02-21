Третьякова Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Третьяков Савва Максимович
Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Третьяков Николай Максимович
Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Третьяков Порфирий Максимович
Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно