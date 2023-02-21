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Третьякова Елена Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1808

Муж: Третьяков Максим Меркурьевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Третьяков Савва Максимович

Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Третьяков Николай Максимович

Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Третьяков Порфирий Максимович

Отец ребёнка: Третьяков Максим Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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