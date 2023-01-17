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Третьяков Федот Меркурьевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Третьяков Меркурий Иванович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Третьяков Трофим Федотович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Третьяков Савватий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Третьякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Третьякова Наталья Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Федотовна

Мать ребёнка: Третьякова Наталья Михайловна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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