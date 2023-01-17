Третьяков Федот Меркурьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Третьяков Меркурий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Третьяков Трофим Федотович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Третьяков Савватий Федотович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Третьякова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Федотовна
Мать ребёнка: Третьякова Наталья Михайловна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно